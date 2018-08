European Championships 2018: Wenig Hoffnung vor Schwimm-EM in Glasgow

Düsseldorf Die olympischen Kernsportarten kämpfen ohnehin um Aufmerksamkeit. Die Probleme im Schwimmen aber sind noch größer, als bei den anderen.

Was aber zuletzt folgte, waren zwei Olympische Spiele ohne Medaille für deutsche Schwimmer und 2017 die schlechteste WM-Bilanz aller Zeiten. Nun, vor der EM in Glasgow, kämpft der Schwimmsport nicht nur gegen Erfolglosigkeit, sondern gegen existenzielle Probleme.

Zwischen Athleten, Verband und Bundestrainer Lambertz hatte es zuletzt zudem immer wieder öffentliche Streitigkeiten gegeben. Die Athletensprecher kritisierten zu harte Normen und falsches Training. Der Misserfolg brachte schlechte Presse und hatte personelle Konsequenzen. Es liegt sehr viel im Argen, auch wenn in Gabi Dörries im Vorjahr eine neue DSV-Präsidentin gekommen ist und in Thomas Kurschilgen bald ein neuer Leistungssportdirektor den Dienst antreten wird. Stars hatte der Schwimmsport seit Britta Steffens (2013) und Paul Biedermanns (2016) Karriereende keine mehr. Auch traten junge Hoffnungsträger wie Florian Vogel oder Markus Deibler zurück, und das mit Anfang 20. Zu hoher Leistungsdruck und fehlende Motivation waren die Gründe. Es sagt viel über die Attraktivität einer Sportart aus, wenn ihm seine größten Talente so früh den Rücken kehren.

Die EM könnte dafür zu früh kommen. 32 DSV-Athleten sind am Start, viele sehr junge Schwimmer sind dabei. Die deutschen Hoffnungen: Philip Heintz (200 Meter Lagen), Florian Wellbrock (1500 Meter Freistil), Sarah Köhler (400 und 800 Meter Freistil) und Franziska Hentke (200 Meter Schmetterling). Es sind weitgehend unbekannte Namen, mit denen man nun mitfiebern müsste – müsste, denn ihre TV-Präsenz geht gegen null. Bei der Schwimm-WM 2017 boten die Öffentlich-Rechtlichen erstmals keine Live-Sendezeiten in ihren Hauptprogrammen mehr an. Und die Deutsche Meisterschaft jüngst in Berlin? Traten erst in den Vordergrund, als das noch bekannteste Gesicht, Marco Koch, trotz Titels kein EM-Ticket erhielt. Sendezeit gibt es diesmal nur, weil ARD und ZDF ein Gesamtpaket der „European Championships“ bieten.