European Championships 2018: Überraschungs-Medaillen als Motivation für größere Schwimm-Erfolge

Düsseldorf Bei den European Championships geht eine junge deutsche Schwimm-Mannschaft mit nur wenigen erfahrenen Athleten an den Start. Große Medaillen-Erwartungen gab es nicht. Ohne Druck konnten die Schwimmer bereits überraschen - die kleinen Erfolge müssen zu größeren Zielen führen. Eine Analyse.

Der deutsche Schwimmsport war bereits todgesagt. Nach dem WM-Debakel im vergangenen Jahr, zwei medaillenlosen Olympischen Spielen und Konflikten zwischen Vereinen und Bundestrainer sahen Experten keine Chancen auf Erfolge der einstigen Schwimmnation in den kommenden Jahren. Bundestrainer Henning Lambertz machte trotzdem unbeirrt weiter, wich von seinen harten Anforderungen an die Sportler nicht ab und richtet das Training auf das nächste große Event aus – die European Championships.

Die Sportler treten also nicht nur für sich, nicht nur für ihren Verband, sondern auch für den Platz ihres Landes in der Nationenwertung an. Und das vor vollen Rängen. Das ist für Schwimm-Europameisterschaften längst nicht selbstverständlich. Das Publikum in Glasgow hat die Schwimmer in den ersten Tagen stimmgewaltig angetrieben. Die Anfeuerungsrufe waren auch im Becken zu hören.