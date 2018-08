European Championships 2018: Lagenspezialist Philip Heintz zu den größten Hoffnungsträgern

Philip Heintz will bei der Schwimm-EM eine Medaillen holen. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Die Freude ist zurück. Gold, Silber oder Bronze soll her und einen Rekord will er auch brechen. Lagenspezialist Philip Heintz ist ein Jahr nach seinem enttäuschenden siebten Platz bei der WM die sportliche Aufbruchstimmung anzumerken.

„Ich habe wieder Spaß daran, im Wasser zu sein“, sagt der 27-Jährige und erklärt mit Blick auf die EM in Glasgow selbstbewusst: „Ich habe mir eine Medaille vorgenommen. Ich denke, dass ich in der Lage bin, meinen deutschen Rekord zu brechen.“

Die Körpersprache ist eine andere als bei den Weltmeisterschaften in Budapest im Juli 2017, zu denen Heintz als Weltjahresbester angereist war. Heintz lächelt viel, wirkt aufgeräumt. „Vor der WM hatte sich mental viel angestaut“, erklärt der Heidelberger. „Das Fass war schon voll, bevor ich dahin gefahren bin. Da hat nichts mehr reingepasst.“

Mit vollem Akku kann das Lagen-Ass einiges erreichen. Das sieht auch Lambertz so. „Philip Heinz hat die Qualität, international Medaillen zu gewinnen.“ Mit Blick auf den ehemaligen deutschen Schwimm-Star Paul Biedermann, der nach Olympia in Rio den Janeiro 2016 seine Karriere beendet hatte, sagt der Chefbundestrainer über Heintz: „Er kann auch so ein Vorbild sein wie Paul.“