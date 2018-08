European Championships 2018 in Glasgow: Vier deutsche Boote verpassen das Finale

European Championships in Glasgow : Vier deutsche Boote verpassen das Finale

Der Vierer ohne Steuermann mit Felix Brummel (l-r), Nico Merget, Peter Kluge und Felix Drahotta aus Deutschland ist im Hoffnungslauf ausgeschieden. Foto: dpa/Ian Rutherford

Glasgow Die deutschen Ruderer haben am zweiten Wettkampftag bei den European Championships enttäuscht. Alle Boote, die in den Hoffnungslauf mussten, sind ausgeschieden. Ein Grund: In Glasgow treten nicht die Top-Ruderer der Deutschen an.

Bei den Ruder-Wettbewerben der European Championships in Glasgow haben am zweiten Wettkampftag alle vier deutschen Boote in den olympischen Klassen den Sprung ins Finale verpasst. Der Vierer ohne Steuermann mit Schlagmann Felix Drahotta (Leverkusen), der Frauen-Doppelvierer mit Olympiasiegerin Julia Lier (Halle/Saale) und der leichte Frauendoppelzweier scheiterten in den Hoffnungsläufen. Der Zweier ohne Steuermann belegte am Freitag im Halbfinale auf dem Rudersee im Strathclyde Country Park nur den sechsten Platz.

„Das ist sehr enttäuschend für uns. Wir müssen alles in Ruhe analysieren, aber auch grundsätzliche Überlegungen anstellen“, sagte Ralf Holtmeyer, leitender Bundestrainer des Deutschen Ruderverbandes (DRV). Dass einige Boote gar nicht oder nur mit Ersatzruderern antreten, hinterfragte der 62-Jährige zudem: „Eine solche Europameisterschaft kann man nicht nebenbei fahren. Ich denke schon, dass wir es verschlafen haben, die EM frühzeitig in unseren Wettkampfkalender aufzunehmen. Es fehlten im Winter aber auch die finanzielle Zusagen durch das BMI.“

Damit haben erst zwei Boote in den sieben vom DRV besetzten olympischen Klassen das Finale am Wochenende erreicht. Darunter ist auch der Deutschland-Achter, der nach seinem souveränen Vorlaufsieg vom Vortag als großer Gold-Favorit im Finale am Sonntag (13.45 Uhr/ZDF) gilt.

(rent/dpa)