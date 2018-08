European Championships 2018: Gold in der Mixed-Staffel soll die deutschen Schwimmer pushen

Glasgow Der Sieg in der Freistil Mixed-Staffel soll die deutschen Schwimmer bei den European Championships zusätzlich pushen. Die vier Athleten feiern den Erfolg im großen Team. Eine deutsche Schwimmerin ist am Tag zweier Weltrekorde allerdings gefrustet.

Olympia-Teilnehmer Jacob Heidtmann, der das Quartett mit persönlicher Bestzeit angeführt hatte, dachte schon ein Stückchen weiter. „Wir wollten hier den Aufwärtstrend starten und nicht erst in Tokio. So kann es weitergehen“, sagte der 23-Jährige am Weltrekordtag in Schottland. Nach dem Erfolg bei der Premiere dieser nicht-olympischen Staffel - logischerweise mit deutschem Rekord - sollen nun erstmal in Glasgow weitere Erfolge in den prestigeträchtigeren Sommerspiel-Disziplinen her.