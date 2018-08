European Championships 2018: Die Highlights und deutschen Medaillenchancen am Freitag

Am Freitag soll es endlich mit einer Medaille für Wasserspringer Patrick Hausding klappen. Der Deutsche ist verletzt in die European Championships gestartet und konnte in seinen bisherigen Wettkämpfen nicht überzeugen. Die Triathleten und Golfer setzen ihre Wettkämpfe am neunten Tag der European Championships fort, die BMX-Radsportler bestreiten ihr Vorkämpfe. Bei den Leichtathleten in Berlin starten die Siebenkämpferinnen am Morgen in ihren zweiten Tag. Abends geht es zum Beispiel im Speerwurf der Frauen und beim Dreisprung um Medaillen. Hier die Highlights des Tages im Überblick: