European Championships 2018: Deutschland-Achter souverän im Finale

Glasgow Der Deutschland-Achter ist dem sechsten EM-Titel in Folge einen Schritt näher gekommen. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) qualifizierte sich mit dem ersten Platz im Vorlauf direkt für das Finale bei den European Championships am Sonntag.

Die Olympia-Zweiten gewannen in 5:32,830 Minuten souverän vor dem WM-Dritten Italien (5:33,370) und Rumänien (5:57,100). Den zweiten Vorlauf gewann die Niederlande. Die Rio-Dritten fuhren in 5:36,350 Minuten vor Olympiasieger und Gastgeber Großbritannien (5:38,630) ins Ziel. Großbritannien und Italien müssen somit am Freitag (12.30 Uhr) im Hoffnungslauf antreten.