European Championships 2018: Deutsche Schwimmer feiern gelungenen EM-Auftakt

Glasgow Mit zwei persönlichen Bestzeiten gleich im Vorlauf und fünf Finaleinzügen haben die deutschen Schwimmer einen gelungenen Auftakt in die Schwimm-EM gefeiert.

Poul Zellmann verbesserte am Freitagmorgen über 400 Meter Freistil in 3:47,14 Minuten seine eigene Bestmarke um 35 Hundertstelsekunden und erreichte als Zweiter den Endlauf am Nachmittag. Dort trifft er unter anderem auf den ein Jahr jüngeren Henning Mühlleitner. Der 21-Jährige schlug nach 3:47,29 Minuten an und wurde Vorlaufdritter. Ohne Probleme erreichte auch Mitfavoritin Sarah Köhler über 800 Meter Freistil mit einem kontrollierten Rennen das Finale am Samstag.