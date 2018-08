European Chammpionships 2018: Miriam Welte sprintet mit Emma Hinze zu EM-Bronze in Glasgow

Glasgow Das Teamsprint-Duo mit Miriam Welte und Emma Hinze hat sich bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Glasgow die Bronzemedaille gesichert.

Das nach dem schweren Unfall von Rekord-Weltmeisterin Kristina Vogel neu formierte Team besiegte am Freitag im kleinen Finale das Duo aus den Niederlanden. „Respekt, was Welte und Hinze hier angesichts der wirklich tragischen Ereignisse geleistet haben, kann man nicht hoch genug bewerten“, urteilte Bundestrainer Detlef Uibel. Doppel-Olympiasiegerin Vogel liegt nach ihrem Unfall am 26. Juni in Cottbus mit einer schweren Rücken-Verletzung noch immer in einem Berliner Krankenhaus.