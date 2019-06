Wer nimmt teil?

Alle 50 Nationalen Olympischen Komitees (NOK) in Europa haben ihre Teilnahme zugesagt. Insgesamt sind 3676 Athleten am Start - mehr als 2000 weniger als noch bei der Premiere in Baku. Auch das Team des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist mit 150 Sportlern (73 Frauen/77 Männer) deutlich kleiner als noch vor vier Jahren (265), was unter anderem auf das geringe Sportartenangebot zurückzuführen ist. Zu den prominentesten deutschen Startern gehören die Tischtennis-Asse Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov. Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier am Freitag ist die Olympiazweite Lisa Unruh (Bogen). Nicht vertreten ist Deutschland in den Sportarten Beachsoccer und Turnen.