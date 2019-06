Live-Blog zu den Europaspielen : Deutsche Basketballerinnen starten in Minsk mit Sieg

Basketballerinnen gelingt starker Start bei den Europaspielen

Die Basketballerinnen haben für einen perfekten Start des deutschen Teams in die Europaspiele in Minsk gesorgt. Mit einem souveränen 21:8-Sieg gegen Rumänien legte das Team um die für die Universität Oregon spielende Berlinerin Satou Sabally am Freitagmorgen im Drei-gegen-drei-Turnier den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale. „So hatten wir uns das vorgestellt“, sagte Sabally, der wie ihrer beim polnischen Club AZS UMCS Lublin beschäftigten Mitspielerin Ama Degbeon acht Zähler gelangen, „wir wollten ein Zeichen setzen.“



In den weiteren Gruppenspielen trifft das deutsche Team, das eine Medaille anstrebt, am Samstag auf Ungarn und Tschechien. Die ersten beiden der Vierergruppen ziehen in die Runde der letzten acht ein. (dpa)