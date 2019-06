Europaspiele 2019 : Bronze im Mixed für Sandra und Christian Reitz

Minsk Die Pistolenschützen Sandra und Christian Reitz haben bei den Europaspielen die erste Medaille für das deutsche Team geholt. Das Duo setze sich im Kampf um Platz drei gegen Gastgeber Weißrussland durch.

Die Pistolenschützen Sandra und Christian Reitz haben am Samstag bei den Europaspielen die Bronzemedaille geholt. Im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole setzten sie sich im Kampf um Platz drei gegen Gastgeber Weißrussland durch.

Es war die erste Medaille für das deutsche Team in Minsk. Der 32-jährige Olympiasieger von Rio de Janeiro und seine 35-jährige Frau streben auch bei den Spielen im kommenden Jahr in Tokio eine Medaille an. Der Mixed-Wettbewerb steht dort erstmals im olympischen Programm.