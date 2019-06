Christian Reitz (re), 2016 in Rio Goldmedaillengewinner mit der Schnellfeuerpistole, sammelte damit seine insgesamt dritte Medaille bei Europaspielen. Bei der Premiere des Multisport-Events vor vier Jahren in Baku hatte er zweimal Gold gewonnen - unter anderem im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole. Damals war Monika Karsch seine Schieß-Partnerin. Der Mixed-Wettbewerb ist ab den Sommerspielen in Tokio 2020 olympisch.