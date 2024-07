Chinesische Schwimmer positiv getestet Ermittler sieht kein Wada-Fehlverhalten in Doping-Affäre

Der deutsche Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock sagte in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ auf die Frage, ob für alle die gleichen Regeln gelten würden: „Na ja, offensichtlich nicht.“ Er habe jetzt schon das Gefühl, dass es gar keinen mehr interessiere, weder in den Verbänden noch in den Medien. „Als Sportler hat man das natürlich als schlechten Witz wahrgenommen.“