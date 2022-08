EM in Rom : Rückenschwimmer Braunschweig holt Bronze und traut Wellbrock Gold zu

EM in Rom

Ole Braunschweig hat in Rom Bronze gewonnen. Foto: dpa/Ian Rutherford

Rom Olympiasieger Florian Wellbrock steigt verspätet in die EM ein, sein Zimmerkollege Ole Braunschweig gewinnt mit Bronze die vierte deutsche Medaille.

Als Olympiasieger Florian Wellbrock mit Verspätung in die Schwimm-EM startete, stahl ihm im Foro Italico sein „bester Freund“ die Schau. Sein Zimmerkollege Ole Braunschweig sprintete in einem Herzschlagfinale zu Bronze über 50 m Rücken und verwirklichte sich damit „ein Träumchen“. Der Berliner riss die Fäuste hoch, als er nach 24,68 Sekunden um sieben Hundertstel den Kampf um Platz drei gewonnen hatte. „Mega, ich hab' einfach Vollgas gegeben“, sagte der 24-Jährige nach dem vierten Edelmetall für das deutsche Team in Rom, „es hat geklappt.“