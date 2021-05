Nächster Rekord : Wasserspringer Hausding gewinnt 16. EM-Gold seiner Karriere

Budapest Rekordeuropameister Patrick Hausding hat seine EM-Bestmarke mit dem nächsten Titel ausgebaut. Der nun 16-malige Europameister im Wasserspringen gewann am Mittwoch in Budapest Gold vom Ein-Meter-Brett. Insgesamt war es die 35. Medaille von Hausding bei Europameisterschaften.

Wasserspringer Patrick Hausding hat seine Rekord-Ausbeute bei Europameisterschaften mit der 16. Goldmedaille fortgesetzt. Der Olympia-Dritte gewann in Budapest das Finale vom 1-m-Brett nach einer herausragenden Vorstellung mit 427,75 Punkten. Der 32-Jährige Hausding, der bei seinen sechs Sprüngen so gut wie keine Schwäche zeigte, lag am Ende klar vor dem Briten Jack Laugher (+24,85 Punkte) und dem Italiener Giovanni Tocci (+25,25). Timo Barthel (Dresden) wurde Neunter.