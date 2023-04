EM in Antalya Erst Boden, dann Stufenbarren - Doppel-Bronze für Hosseini und Seitz

Überraschungsturner Milan Hosseini feierte immer noch seine Bronzemedaille am Boden, da zog Elisabeth Seitz am Stufenbarren nach: Die deutsche Rekordmeisterin konnte ihren bei den Europameisterschaften in Antalya zwar ihren 2022 in München errungenen EM-Titel nicht erfolgreich verteidigen, war aber mit ihrem dritten Platz nach einer Top-Übung alles andere als unzufrieden.