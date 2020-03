Mit 28 Jahren : Eisschnellläuferin Dufter beendet Karriere

Berlin Eisschnellläuferin Roxanne Dufter beendet ihre Laufbahn. Die 28-Jährige möchte „einen neuen Weg einschlagen“.

Nach einer verkorksten Saison hat Eisschnellläuferin Roxanne Dufter völlig überraschend ihre aktive Laufbahn beendet. „Mir ist klar geworden, dass ich in meinem Leben einen neuen Weg einschlagen will und deswegen nicht mehr 100 Prozent in den nächsten zwei Jahren für den Leistungssport geben kann und will“, teilte die Inzellerin am Dienstag mit. Bei der Einzelstrecken-WM hatte sie in Salt Lake City die Ränge zwölf (1500 Meter) und 15 (3000 Meter) belegt und war damit nicht zufrieden.