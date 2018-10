E-Sport: DFL führt Club-Championship ein

Frankfurt Die DFL führt einen zweiten E-Sport-Wettbewerb ein. Neben der bisherigen virtuellen deutschen Meisterschaft für Einzelspieler wird es nun auch eine Club-Championship für die E-Footballer der Bundesliga und 2. Bundesliga geben.

Die Deutsche Fußball League intensiviert die Aktivitäten im E-Sport. Mit der neuen deutschen Klub-Meisterschaft im E-Football erhalten erstmals die Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga die Möglichkeit, untereinander einen deutschen Meister auszuspielen. Gestartet wird die virtuelle Club-Championship am 15. Januar 2019, teilte die DFL am Montag mit.

In der virtuellen Club-Championship werden in den neun Wochen vom 15. Januar bis 15. März die Vereine mit ihren E-Sport-Teams in der Qualifikation einmal gegeneinander antreten. „Es ist wie eine Liga, aber nur mit einer Spielrunde“, erklärte Hilpisch-Hahn. Meister ist, wer am Ende auf Tabellenplatz eins steht. Die E-Footballer der besten dieser Klubs nehmen noch am Grand Final teil, bei dem der deutsche Meister unter den Einzelspielern ausgespielt wird. 2016 und 2017 war das Deutsche Fußball-Museum in Dortmund dafür der Schauplatz.