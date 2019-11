Dressur : Lisa Müller siegt beim Weltcup-Turnier in Stuttgart

Lisa Müller sitzt auf ihrem Pferd Stand by me. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Stuttgart Dressurreiterin Lisa Müller hat beim Weltcup-Turnier in Stuttgart einen überraschenden Sieg gefeiert. Die Ehefrau von Bayern-Profi Thomas Müller setzte sich im Grand Prix durch.

Thomas Müller jubelte enthusiastischer als bei einem Bundesliga-Tor. Der Bayern-Profi war völlig aus dem Häuschen, als seine Frau überraschend den Grand Prix bei Deutschlands größtem Hallenturnier gewann: Die Dressurreiterin Lisa Müller feierte am Samstag in Stuttgart bei ihrer 50. internationalen Prüfung ihren größten Erfolg und ließ mit dem Wallach Stand by me mehrere Weltklasse-Paare hinter sich.