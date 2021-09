Olympiasiegerin räumt ab : Drittes Gold für Jessica von Bredow-Werndl bei Dressur-EM

Hagen Das Europameisterschafts-Heimspiel ist eine einzige Show für Deutschlands erfolgreichste Olympia-Teilnehmerin. Nach Doppel-Gold in Tokio gibt es Dreifach-Gold in Hagen.

Jessica von Bredow-Werndl ballte kurz die rechte Faust, tätschelte ihre Stute Dalera und schüttelte fast ungläubig den Kopf. Obwohl die letzte Entscheidung der Heim-Europameisterschaft noch lief und zwei weitere Paare folgten, war ihr klar, dass sie den dritten Titel gewonnen hatte. So souverän war ihre Kür und so eindeutig das Ergebnis von 91,021 Prozent, dass der Sieg frühzeitig feststand. „Ich bin überglücklich“, kommentierte die Siegerin, als das Ergebnis zwanzig Minuten später auch offiziell bestätigt war.

Die Doppel-Olympiasiegerin von Tokio dominierte die Dressurwettbewerbe in Hagen bei Osnabrück fast nach Belieben. „Wir surfen gerade die Welle. Vom ersten bis zum letzten Tag hatte Dalera Power“, sagte die Siegerin über ihre Stute: „Sie hat gezeigt, wie viel Lust sie hat.“

„Vom Gefühl war es die beste Kür, die wir je hatten“, erklärte von Bredow-Werndl. Die Prozentzahl war allerdings bei ihrem Triumph in Tokio noch etwas höher. Nach der Rückreise aus Japan habe Dalera ihr „nach wenigen Tagen signalisiert, dass sie wieder Power hat“. Nach einer kleinen Pause habe sie „Anfang letzter Woche angefangen mit den Lektionen“, berichtete die Reiterin. Am Rande des Teutoburger Wald holte das Paare in allen drei Prüfungen die besten Leistungen des Teilnehmerfeldes.