„Wie ein Fake“ Recherche zu chinesischen Dopingfällen belastet Wada

Dennoch geraten Wada und IOC nur eine Woche vor der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Paris in Erklärungsnot. „Wenn sich das alles bestätigt, sehe ich die Wada in einer riesengroßen Verantwortung, hier absolut und endlich Klarheit schaffen zu müssen“, sagt die Säbelfechterin Lea Krüger von der Sportlervereinigung Athleten Deutschland über die Rechercheergebnisse: „Und zwar nicht nur bei dem Punkt, was bei der Wada passiert ist, sondern ganz explizit, was genau in China passiert ist. Das kann nicht einfach so stehenbleiben.“