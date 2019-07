„Teil des Systems“ : Umstrittener Freiburger Sportarzt Klümper gestorben

Köln Armin Klümper ist tot. Der Sportmediziner soll maßgeblich in die Dopingpraktiken in Westdeutschland verstrickt sein.

Lange Zeit galt Armin Klümper als einer der renommiertesten deutschen Sportmediziner. Doch gegen den ehemaligen Leiter der Freiburger Sportmedizin wurden auch Dopingvorwürfe laut. Wie erst durch eine Todesanzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bekannt wurde, starb Klümper am 23. Juni im Alter von 84 Jahren in Südafrika, wohin er nach der Jahrtausendwende ausgewandert war. Klümper wurde nie wegen Doping-Vergehen verurteilt, gilt aber als eine der zentralen Figuren.

2017 hatte der Mainzer Sportwissenschaftler Andreas Singler Klümper in einem Gutachten schwer belastet. "Armin Klümper hat (...) für die alte Bundesrepublik Deutschland in einem Umfang Dopingpraktiken angewendet, die weit über das ohnehin schon bekannte Maß hinausgehen", schreibt Singler in der Untersuchung. Demnach war Klümper "derjenige Sportmediziner in der Geschichte des Hochleistungssports der Bundesrepublik Deutschland, der wie kein anderer aktiv am Doping der Sportler und zum Teil auch der Sportlerinnen mitwirkte".