Schwerpunkt Diversity : Diversity im Sport – zwischen Sein und Schein

Florian Bresch (Mitte) beim Specialhockey-Training in Mönchengladbach Foto: Sebastian Kalenberg

Mönchengladbach Der Sport kann ein Musterbeispiel für das Gelingen von Integration sein. Er kann aber auch bei Lippenbekenntnissen stehen bleiben und Diversität in der Realität das Leben schwer machen. Was unstrittig erscheint, ist sein Potenzial bei diesem Thema.

Lange Zeit zum Verschnaufen hat Florian Bresch nicht, wenn er montags den Hockeyplatz am Mönchengladbacher Grenzlandstadion verlässt. Von 17 bis 19 Uhr trainiert der 30-Jährige beim Specialhockey-Team – einer Mannschaft bestehend aus Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ab 20 Uhr ist er beim Training des Rheydter SV III. Das Team wird jeweils zur Hälfte aus behinderten und nicht-behinderten Menschen zusammengestellt und nimmt am regulären Spielbetrieb in der 3. Verbandsliga Rhein-Wupper teil. „Natürlich ist so ein Tag auch mal anstrengend“, sagt Bresch zwischen den beiden Einheiten. „Aber mir macht Hockeyspielen viel Spaß. Und schließlich muss ich ja besser werden.“

Besser werden muss in der Wahrnehmung vieler auch der Profisport – und das gerade beim Thema Diversity. Denn wo in Mönchengladbach und an vielen anderen Orten im Amateur- und Breitensport Inklusion gut funktioniert, da präsentiert sich vor allem der Profifußball regelmäßig in entgegengesetzter Richtung: Homophobe und rassistische Vorfälle in Stadien kommen immer wieder vor, und noch immer wartet die Bundesliga auf das erste Outing eines schwulen Profis.

Doch ganz so einfach ist das nicht, findet Birgit Braumüller. Sie arbeitet am Institut für Soziologie und Genderforschung der Deutschen Sporthochschule Köln. Sie sagt: „Man sollte Amateur- und Profisport bei diesem Thema nicht ganz so polarisierend betrachten. Ich glaube, der Sport als äußerst beliebtes Kulturgut hat generell das Potenzial, fortschrittlich in dieser Hinsicht zu sein.“

Fortschritt in der Inklusion hat in Mönchengladbach längst Tradition. Der Kader des Specialhockey-Teams beim RSV besteht aus 25 Spielern und Spielerinnen – im Alter von 20 bis 64 Jahren. Bei den Trainingseinheiten wird schnell deutlich, Florian Bresch ist der Beste seines Teams: Immerhin führt er auch Deutschlands Specialhockey-Team als Kapitän aufs Feld – vier Mannschaftskollegen laufen ebenfalls für Deutschland auf.

Vor vier Jahren wurde „Team Germany“ bei der Specialhockey-EM in den Niederlanden Vize-Europameister. 2023, wenn in Berlin die „Special Olympics“ stattfinden, darf Bresch mit seinem Team den Sport bei der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung präsentieren „Wir trainieren hart für Berlin“, erklärt Bresch.

Das gemischte Team tritt im regulären Ligabetrieb gegen Vereine aus Neuss, Düsseldorf oder Wuppertal an. „Da wird man schon richtig angegriffen und muss sich behaupten“, erklärt der 30-Jährige. Weil das inklusive Team seine Spiele in der Regel recht hoch verliert, setzen sich die Spieler eigene Ziele: So oft wie möglich selber treffen, oder weniger als 20 Gegentore kassieren.

Im Profisport geht es im Kern auch um Tore und Gegentore. Darum, erfolgreicher zu sein als der Gegner. Doch in der Spitze ist Sport eben auch ein Business, eine Wirtschaftsbranche. Mit Variablen, die im Breitensport keine oder kaum eine Rolle spielen. „Druck, Kommerzialisierung, Zuschauer – der Rahmen für den Profisport ist ein ganz anderer“, sagt auch Braumüller. „Und gerade Fans versuchen teilweise, den Gegner abzuwerten. Dann fokussiert man sich eben auf Merkmale, bei denen man vermutet, dass es degradierend wirkt.“ Sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Herkunft – all das wird dann zur Zielscheibe. Wobei kurioserweise die Diversität in einer Mannschaft selbst längst ganz normal ist, wie Braumüller findet. „Innerhalb eines Teams gibt es eher selten rassistische Vorfälle, weil dort der Leistungsgedanke im Vordergrund steht. Wer der Beste ist, spielt, egal, welchen Hintergrund er hat“, sagt sie.

Auf die Ergebnisse komme es beim RSV gar nicht an, sagt Trainer Claus Heinze: „Inklusionsteams, die am normalen Spielbetrieb teilnehmen, sind extrem wichtig, um Berührungsängste und Vorurteile abzubauen. Oft musste ich schon den Satz hören: ‚Wie? Die können Hockey spielen?‘. In den Niederlanden ist das ganz normal, Deutschland hat beim Thema Inklusion Nachholbedarf.“

Specialhockey ist in Mönchengladbach stark verwurzelt. Bereits in den 1970er-Jahren hat das mittlerweile verstorbene Ehepaar Walter und Ottima Mayer begonnen, mit Kindern, die eine geistige Behinderung haben, Hockey zu spielen. Das älteste Specialhockey-Turnier Deutschlands – das Walter-Mayer-Gedächtnisturnier – feierte zuletzt seine 40. Auflage. Seit 2018 nehmen die Specialhockey-Spieler beim RSV III, nach einer Idee von Trainer Claus Heinze, am normalen Ligabetrieb teil. „Das gemischte Team ist extrem wichtig für die Inklusion und geht viel weiter, als der reine Behindertensport“, sagt Heinze. „So profitieren beide Seiten: Bei den nicht-behinderten Menschen werden Berührungsängste abgebaut und die soziale Kompetenz verbessert. Und die Menschen mit Behinderung erleben eine gesellschaftliche Aufwertung und ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt.“

Gesellschaftliche Aufwertung ist auch etwas, was der Profisport in Braumüllers Augen leisten kann. Was hier fehlt, sei vielfach noch der Transfer vom Wollen zum Umsetzen. „Die Sportorganisationen und –verbände müssen weg kommen von Lippenbekenntnissen zum Thema Diversity, sondern wirklich ins Handeln kommen“, fordert die Wissenschaftlerin. Ihnen falle da eine zentrale Rolle zu, sie müssten in die Pflicht genommen werden. „Viele Landessportbünde sind da schon sehr aktiv, und auch im DOSB wird das Thema behandelt, könnte aber bestimmt noch intensiviert werden.“

Ob in dem Zusammenhang das erste Outing eines Profifußballers wirklich so ein einschneidender Meilenstein wäre – in der Frage hat Braumüller einen etwas anderen Ansatz. „Natürlich hätte das eine große Signalwirkung. Gleichzeitig tut diese angestrengte Suche nach dem ersten offen lebenden schwulen Fußballer der Sache nicht gut, weil es den Druck auf diese eine einzelne Person noch einmal erhöht“, sagt sie. Die Frage müsse nicht lauten: „Wann outet sich der erste?“, sondern „Wie ändern wir das Klima im Fußball so, dass ein Outing normal wird?“ Sie befürchte aber, „dass wir zu diesem Idealzustand nicht kommen, so lange alle heiß darauf sind, wer sich als erstes outet.“