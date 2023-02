Scharfe Kritik an Manager Preuß Ovtcharov greift Tischtennis-Liga an – was Borussia Düsseldorf damit zu tun hat

Die TTBL wollte sich am Montagabend auf SID-Anfrage nicht zu Ovtcharovs Vorwürfen äußern und verwies auf Dienstag. Neu-Ulm und Düsseldorf sind in der TTBL und auf internationaler Ebene scharfe Konkurrenten: Erst am Sonntag waren die Rheinländer um Rekordeuropameister Timo Boll gegen die Neu-Ulmer ins Champions-League-Finale eingezogen.