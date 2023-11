Para-Sportler Ehrung 2023 Monoskifahrerin Forster gewinnt erneut – Das sind alle Gewinner

Es ist immer ungewohnt, Sportler festlich in Anzug und Kleid statt in Sportkleidung zu sehen. Das gibt es nur zu besonderen Anlässen, wie der Ehrung der Para-Sportler des Jahres in der am Samstag, 25. November. In Düsseldorf kam auf Einladung des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) die Elite des Para-Sports zusammen, um die Besten der Besten auszuzeichnen. Mit dabei waren rund 300 Gäste, darunter Vertreter von Medien und Politik. Durch den Abend führten die Moderatoren Anke Feller und Florian Zschiedrich.