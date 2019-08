Mega-Event in Berlin: Bei "Die Finals" kämpfen mehr als 3300 Athleten an acht verschiedenen Orten in der Hauptstadt um 202 Titel. Neben Leichtathletik stehen Bahnrad, Bogenschießen, Boxen, Kanu, Moderner Fünfkampf, Schwimmen, Triathlon, Turnen und Fahrrad-Trial auf dem Programm. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.