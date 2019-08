Berlin Sechs Tage nach seinem WM-Sieg hat Schwimmstar Florian Wellbrock wie erwartet auch der nationalen Konkurrenz über 1500 m Freistil keine Chance gelassen.

Der Doppel-Weltmeister schlug am Samstag nach 14:57,30 Minuten mit einem deutlichen Vorsprung von 35 Sekunden an und sicherte sich seinen zweiten Meistertitel der diesjährigen DM in Berlin. "Ich habe mich darauf konzentriert, dass es einigermaßen schnell wird. Ich wollte hier nicht abbaden, das wäre unsportlich gewesen", sagte der 21 Jahre alte Magdeburger: "Ich habe mir eine Zeit von unter 15 Minuten als Ziel gesetzt. Das habe ich erfüllt, also ist alles im Soll."