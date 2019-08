Bahnrad

Nach der starken Qualifikation blickte Lea Sophie Friedrich ungläubig auf ihre Top-Zeit, nach dem Sieg im Herzschlagfinale des Sprintturniers war sie einfach nur "unglaublich glücklich." Zum Abschluss der Bahnrad-Wettkämpfe wurden die Zuschauer im Velodrom an der Landsberger Allee Zeugen eines Duells auf Weltklasse-Niveau. Friedrich (19) kämpfte gegen Emma Hinze (21) verbissen um das Prestigegold in der Königsdisziplin. Nach drei Läufen hatte die vierfache Junioren-Weltmeisterin Friedrich in einer knappen Entscheidung das bessere Ende für sich. Zufrieden konnten dennoch beide sein. Gemeinsam gelten sie als Erbinnen von Kristina Vogel. Ihr Ziel: Die Olympischen Spiele in Tokio. "Ich will dort mit Emma den Teamsprint fahren", sagte Friedrich. Sie wären ein erfolgversprechendes Duo.