Warum braucht es das neue Format?

Die deutschen Meisterschaften, vor allem in kleineren Sportarten, verloren in der Vergangenheit immer mehr an Strahlkraft. Durch das Multisportevent soll ein Zeichen für den Sport gesetzt und allen zehn Sportarten zu größerer Präsenz verholfen werden. In den Vorjahren funktionierte nur die Leichtathletik-DM bei den TV-Zuschauern. Von dem Konzept eines "Mini-Olympia" sollen nun alle profitieren. Dass dies klappen kann, zeigten 2018 die European Championships in Glasgow und Berlin.