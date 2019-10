Sechs Jahre nach WM in Düsseldorf : Deutschland will die Tischtennis-WM 2023 ausrichten

Hannover Der Deutsche Tischtennis-Bund will sechs Jahre nach der WM in Düsseldorf wieder eine Weltmeisterschaft ausrichten. Konkurrenten sind Australien, Kuwait und Südafrika.

Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der Tischtennis-Weltmeisterschaften im Jahr 2023. Das bestätigte der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Dienstag. Die Konkurrenten heißen demnach Australien, Kuwait und Südafrika. Offiziell bewerben können sich potenzielle Kandidaten noch bis zum 30. November. Die Entscheidung über die Vergabe der WM wird am 23. März 2020 am Rande der Mannschafts-Weltmeisterschaft in Südkorea fallen.