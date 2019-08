Team-Wettbewerb : Deutsche Wasserspringer gewinnen Gold zum EM-Start

Kiew Zwei Wochen nach ihren WM-Wettkämpfen geht es für die Wasserspringer um Patrick Hausding wieder um Medaillen. Die Europameisterschaften beginnen golden. Hausding spürt einen inneren Druck.

Die deutschen Wasserspringer haben mit dem Titel im Teamspringen einen perfekten Start in die Europameisterschaften erwischt. Rekordeuropameister Patrick Hausding, Christina Wassen, Tina Punzel und Lou Massenberg gewannen am Montag in Kiew vor Russland und Großbritannien.