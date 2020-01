Traum geplatzt : Deutsche Volleyballer verpassen die Olympischen Spiele in Tokio

Deutsche Volleyballer verpassen die Olympischen Spiele in Tokio

Deutschlands György Grozer (M) schmettert den Ball vorbei an Frankreichs Block aus Earvin N·Gapeth (l) und Nicolas Le Goff (r). Foto: dpa/Andreas Gora

Berlin Die Olympischen Spiele in Tokio finden ohne die deutschen Volleyballer statt. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani verlor das Finale des Qualifikationsturniers in Berlin gegen Frankreich mit 0:3 (20:25, 20:25, 23:25).

Georg Grozer winkte den Fans noch einmal zu und bedankte sich für die Unterstützung, seine Enttäuschung konnte der deutsche Starspieler aber nicht verbergen. Mit den Händen in den Hüften gestemmt und einem traurigen Blick sah Grozer den französischen Spielern zu, die durch die Halle tanzten und das begehrte Ticket zu den Olympischen Spielen in Tokio bejubelten. Nach dem deutlichen 0:3 (20:25, 20:25, 23:25) im Finale des des Qualifikationsturniers in Berlin verfolgen die deutschen Volleyballer Olympia zum zweiten Mal nacheinander nur als Zuschauer.