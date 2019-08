Erstmals seit elf Jahren : Deutsche Tischtennisprofis nicht mehr beste Europäer in der Weltrangliste

Hannover Erstmals seit elf Jahren ist keiner der beiden ehemaligen Weltranglistenersten Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov der beste Europäer der Tischtennis-Weltrangliste. Der überraschende WM-Zweite ist an dem Duo vorbeigezogen.

Zum ersten Mal seit dem Oktober 2008 ist kein deutscher Spieler mehr der beste Europäer in der Tischtennis-Weltrangliste. Zwar gehören in Timo Boll auf Platz acht, Dimitrij Ovtcharov als 11. und Patrick Franziska als 15. gleich drei Deutsche zu den Top 15 des Rankings. Doch der WM-Zweite Mattias Falck aus Schweden hat sich in der Weltrangliste für den Monat August an Boll vorbei auf Platz sieben geschoben. Das gab der Weltverband ITTF am Donnerstag bekannt.