Deutsche Meisterschaft in Balve : Dressurreiterin Schneider gewinnt mit Showtime - Werth ärgert sich

Update Balve Die Mannschafts-Olympiasiegerin und ihr Pferd Showtime zeigen sich bei der Deutschen Meisterschaft in Balve in Topform. Die Rheinbergerin Isabell Werth muss sich mit Rang drei begnügen und ärgert sich über eine eigene Nachlässigkeit.

Isabell Werth war mächtig sauer, und sie zeigte es auch, was normalerweise gar nicht so ihre Art ist. „Ich muss das alles auf meine Kappe nehmen“, sagte die erfolgreichste Reiterin der Geschichte, die mit dem hochveranlagten Quantaz bei der Dressur-DM in Balve den ungewohnten dritten Platz im Grand Prix Special hinter Dorothee Schneider mit Showtime und dem Überraschungszweiten Frederic Wandres mit Duke of Britain belegte.

Das tat auch Frederic Wandres, Bereiter auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald. Mit Duke of Britain stieß der 35-Jährige die Diskussion um die Besetzung der Equipe für die WM im August in Herning ganz neu an. Bundestrainerin Monica Theodorescu wollte sich trotzdem zu keiner Prognose hinreißen lassen: „Das werden wir noch ausführlich von vorne und hinten besprechen, wir haben ja immerhin auch noch Aachen vor uns.“ Bis dahin hat Quantaz mit Sicherheit auch den Special wieder intus.