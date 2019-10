Länderspiel in Mönchengladbach : Hockey-Herren schlagen Pakistan erneut klar

Foto: dpa/Frank Uijlenbroek Tobias Hauke (M) aus Deutschland im Spiel gegen Pakistan. (Archiv).

Die deutschen Hockey-Herren haben unter Interims-Bundestrainer Markus Weise auch das zweite Testspiel gegen Pakistan deutlich gewonnen und erneut Selbstvertrauen für die anstehende Olympia-Qualifikation getankt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einen Tag nach dem 6:1-Erfolg gegen den Rekord-Weltmeister feierte die Mannschaft des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Mönchengladbach ein 6:2 (0:0).

Christopher Rühr (2), Florian Fuchs, Johannes Große, Marco Miltkau, Constantin Staib trafen für das DHB-Team, das am 2. und 3. November an gleicher Stelle um ein Ticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio kämpft. Die deutsche Mannschaft ist in den Duellen mit dem Weltranglisten-17. Österreich favorisiert.

"Wir haben in der Spielvorbereitung viel Wert auf die Abwehrarbeit gelegt, was auch gut funktioniert hat. Das hat uns in der ersten Hälfte sicher ein paar Körner in der Offensive gekostet", sagte Weise, der nach der Olympia-Qualifikation nicht mehr zur Verfügung steht: "Insgesamt sah das zweite Match etwas anders aus. Pakistan war diesmal auch mit ganzer Kapelle da. Die waren griffiger als im ersten Spiel."

Weise hatte vor wenigen Wochen das Traineramt von Stefan Kermas übernommen. Nach der Olympia-Qualifikation will sich der 56-Jährige auf seine am 1. Oktober angetretene Stelle als Bundesstützpunktleiter in Hamburg konzentrieren. Als Coach hatte Weise 2004 mit den Damen sowie 2008 und 2012 mit den Herren Olympia-Gold gewonnen.

(ako/sid)