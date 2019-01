Erster Sportverband gegründet: Der Vatikan will zu Olympia

Rom Nonnen, Priester und Schweizer Gardisten aus dem Vatikan treiben nun organisierten Sport. Der Staat hat seinen ersten Sportverband gegründet, der hohe Ziele hat.

Der jüngste Sportler ist ein 19 Jahre alter Schweizergardist, der älteste ein 62 Jahre alter Professor der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek. Erstmals an einem offiziellen Wettkampf teilnehmen wird "Athletica Vaticana" am 20. Januar beim Zehn-Kilometer-Lauf "Corsa di Miguel" in Rom, der zu Ehren von Miguel Sanchez ausgetragen wird, einem argentinischen Langstreckenläufer, der während der Diktatur in dem südamerikanischen Land verschwand.