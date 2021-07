In den gleichen Jahren feierte sie auch erste Erfolge auf internationaler Bühne: 2007 gewann sie Bronze bei der Junioren-Europameisterschaft in Warschau, 2008 Silber in Daugavpils. Nach einer weiteren Bronzemedaille in Tiflis ein Jahr später holte sie 2010 in Samokow erstmals Gold. 2010 und 2011 gewann sie zudem Bronze (in Budapest) und Silber (in Bukarest) bei den Junioren-Weltmeisterschaften.