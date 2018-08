Am letzten Wettkampf-Tag bei den Leichtathletik-Europameisterschaften geht es auch auf den Straßen der Berliner Innenstadt rund: Die Marathon-Läufer wollen für viel Flair sorgen. Die deutschen Sprintstaffeln hoffen am Sonntag auf ein furioses Finale mit Edelmetall. Zehn Medaillensätze werden am Sonntag noch vergeben. Die Entscheidungen: