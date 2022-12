Darts-WM, Vierschanzentournee, Boxing Day Diese Sport-Highlights warten an Weihnachten und zum Jahreswechsel auf Sie

In Europa ist vor allem die Premier League berühmt für ihren traditionellen Boxing Day am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember). Er ist ein Pflichttermin für viele Familien, die im Stadion oder vor dem TV zusammenkommen. Und darauf möchte die Liga trotz der kurz vorher erst beendeten Fußball-WM auch 2022 nicht verzichten. Und so müssen die Premier-League-Klubs nicht nur bereits vor Weihnachten zum Achtelfinale des Ligapokals antreten, sondern eben auch am 26. Dezember in der Liga. Insgesamt stehen sieben Partien an. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt in Deutschland mehr als zehn Stunden live in Konferenzen und Einzelspielen. Eröffnet werden soll der 17. Spieltag um 13.30 Uhr mit der Partie FC Brentford gegen Tottenham Hotspur. Vier Begegnungen werden um 16 Uhr angepfiffen. Um 18.30 Uhr empfängt Aston Villa den FC Liverpool, um 21 Uhr spielt Arsenal gegen West Ham United.

Den Boxing Day bietet der Bezahlsender für 24,99 Euro zum Streamen an.