Darts-WM, Vierschanzentournee, Boxing Day : Diese Sport-Highlights warten zum Jahreswechsel auf Sie

Düsseldorf An Weihnachten und zwischen den Jahren geht es in der Sportwelt in diesem Jahr alles andere als besinnlich zu. Vielmehr hat das TV-Programm zahlreiche sportliche Leckerbissen und Höhepunkte zu bieten. Eine Übersicht.

Während die Fußball-Bundesliga in dieser Saison zumindest wieder eine dreiwöchige Pause einlegt, geht es in der Eishockey-Liga schon am Zweiten Weihnachtstag wieder zur Sache. Auch im Basketball müssen die Spieler zwischen Weihnachten und Neujahr aufs Feld. Außerdem steht für die Skispringer mit der Vierschanzentournee ein Saisonhöhepunkt an, genauso wie für die Darts-Spieler und Langläufer. Ruhig bleibt es im deutschen Profisport hingegen an Heiligabend und dem Ersten Weihnachtstag.

Feiertage für US-Sport-Fans

Doch in anderen Ligen sind Spiele an den Feiertagen das Ereignis überhaupt für viele Familien. Im US-Sport spielt die NBA an Heiligabend sowie an beiden Weihnachtstagen. gleiches gilt für die Football-Liga NFL. Auch die Eishockey-Liga NHL spielt am 24. Dezember.

Boxing Day in der Premier League

In Europa ist vor allem die Premier League berühmt für ihren traditionellen Boxing Day am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember). Der Pay-TV-Sender Sky überträgt mehr als zehn Stunden live in Konferenzen und Einzelspielen. Eröffnet wird der Spieltag um 13 Uhr Uhr mit der Partie FC Liverpool gegen Leeds United. Um 15.30 Uhr spielt unter anderem Manchester City gegen Leicester City und Norwich City gegen Arsenal. Am Abend beschließen Brighton & Hove Albion und der FC Brentford den Boxing Day. Vorher spielt um 18.30 Uhr noch Aston Villa gegen den FC Chelsea. Den Boxing Day bietet der Bezahlsender für 14,99 Euro zum Streamen an.

Basketball, Handball und Eishockey an Weihnachten in Deutschland

Auch in Deutschland findet am Zweiten Weihnachtstag großer Sport statt. Neben den Eishockey-Teams in der DEL spielen auch die Basketballer. Auf dem Eis empfangen die Krefeld Pinguine um 14 Uhr die Schwenninger Wild Wings. Die Düsseldorfer EG bittet im Dome um 19 Uhr die Iserlohn Roosters zum NRW-Duell. In der BBL finden zwei SPiele um 18 Uhr statt, zwei um 20.30 Uhr. Darunter das Spiel der Telekom Baskets Bonn gegen SyntainicsMBC, Der Großteil der Spiele wird in beiden Ligen bei MagentaSport gezeigt. Die Handballer tragen in der Bundesliga ihren 18. Spieltag aus. Zu sehen sind die Spiele bei Sky.

Alle Jahre wieder – Darts-WM zum Jahreswechsel

Bereits ab dem 15. Dezember spielen die besten Darts-Spieler im Londoner Alexandra Palace um den Weltmeistertitel. Während an den Weihnachtstagen Wettkampfpause ist, geht es am Sonntag, 27. Dezember mit der dritten Runde weiter. Ab dem 30. Dezember starten dann die vierte Rund. Das Finale findet 2022 am 3. Januar statt. Sport 1 überträgt jeden Tag. Mit dabei sind vier deutsche Spieler: Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und Fabian Schmutzler.

Hochsaison im Wintersport

Und dann hat natürlich der Wintersport nach Weihnachten wieder Hochsaison. Das Biathlon-Event auf Schalke, das für den 28. Dezember geplant war, muss zwar das zweite Jahr in Folge wegen der Pandemie ausfallen.

Das Highlight zum Jahreswechsel soll aber stattfinden, wenn auch in Deutschland ohne Zuschauer: die traditionsreiche Vierschanzentournee vom 28. Dezember 2021 bis zum 6. Januar 2022. Los geht es am Dienstag, 28. Dezember, ab 16.30 Uhr mit der Qualifikation zum Auftaktspringen in Es folgt das Neujahrsspringen (31. Dezember und 1. Januar jeweils ab 14 Uhr). Danach geht es rüber nach Österreich zum Bergiselspringen in Innsbruck (Österreich) am 3. und 4. Januar 2022. Die Qualifikation erfolgt am Montag, 3. Januar 2022 ab 13.30 Uhr. Das Bergiselspringen startet am Dienstag, 4. Januar um 13.30 Uhr (jeweils ZDF und Eurosport). Das Finale der Vierschanzentournee steigt in Bischofshofen am 5. und 6. Januar 2022. Die Qualifikation startet um 17.15 Uhr. Das Dreikönigsspringen, nach dem dann der Vierschanzentourneesieger feststeht, beginnt um 17.30 Uhr bei Flutlichtatmosphäre, übertragen wird das Finale von ARD und Eurosport.

Die Skispringerinnen bekommen in diesem Jahr erstmals auch ein Turnier zum Jahreswechsel. In Slowenien wird das Silvester-Turnier ausgetragen, bei dem am 31. Dezember und 1. Januar ebenfalls im bei der Vierschanzentournee üblichen K.o.-Modus gesprungen wird.Wo das Turnier übertragen wird, ist noch nicht abschließend klar.