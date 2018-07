Darts-Star Gary Anderson holt sich den Titel beim World Matchplay 2018

Der Schotte Gary Anderson in Aktion im Finale der Darts-WM gegen den Niederländer van Gerwen. (Archivfoto) Foto: dpa/Steven Paston

Blackpool Mit dem Sieg bei World Matchplay in Blackpool hat der Schotte Gary Anderson nun die drei wichtigsten Turniere der Professional Darts Corporation gewonnen. Damit sicherte er sich für das Triple die Krone.

Der zweimalige Darts-Weltmeister Gary Anderson hat sich den Titel beim World Matchplay gesichert. Der 47-jährige Schotte besiegte in einem spannenden Finale Mensur Suljovic aus Österreich mit 21:19. Anderson führte zwischenzeitlich 17:13, Suljovic kämpfte sich jedoch auf 17:17 heran.

Nach zwei Weltmeistertiteln und zwei Siegen in der Premier League sicherte sich Anderson im englischen Blackpool die Triple Crown: Er hat die drei wichtigsten Turniere der Professional Darts Corporation (PDC) gewonnen.

Seit diesem Jahr wird beim World Matchplay um die Phil-Taylor-Trophy gespielt - in Anlehnung an die großen Erfolge des legendären Engländers. Der 16-malige Weltmeister "The Power" Taylor hatte seine Karriere nach der WM im Januar beendet.