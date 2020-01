Super-Finale im „Ally Pally“ : Peter Wright ist zum ersten Mal Darts-Weltmeister

Der Schotte Peter Wright am Brett. Foto: dpa/Steven Paston

London Der Schotte Peter Wright hat sich bei der Darts-Weltmeisterschaft in London erstmals den Titel und damit die 500.000 Pfund Preisgeld gesichert.

Am Neujahrstag entthronte der 49 Jahre alte Schotte Vorjahressieger Michael van Gerwen dank eines 7:3 in einem hochklassigen Finale und nahm damit erfolgreich Revanche für die Niederlage gegen den Niederländer im WM-Endspiel von 2014. Der Erfolg im Alexandra Palace bescherte Wright zudem eine Prämie in Höhe von 500.000 Pfund (rund 591.000 Euro).