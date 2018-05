Darts auf Schalke vor einer Rekordkulisse

Gelsenkirchen Karneval gepaart mit mentalem Hochleistungssport, und ganz nebenbei noch eine Rekordkulisse. Beim German Darts Masters in der Arena auf Schalke erwartet die Teilnehmer ein Hexenkessel von über 20.000 Zuschauern.

Fußballatmosphäre statt muffige Sporthalle: Kaum sind die Konfettischnipsel der Schalker Vizemeisterfeier aufgeräumt, betritt die Darts-Elite die Arena und fordert vor der Rekordkulisse von über 20.000 Zuschauern die besten Spieler Deutschlands heraus. Insgesamt 16 Akteure, darunter acht Deutsche, zelebrieren am Freitag (ab 14.45 Uhr/ProSieben Maxx und ProSieben) beim German Darts Masters in Gelsenkirchen das Pfeilewerfen im noch nie dagewesenen Stil.

Die Stars der Branche schwärmen bereits im Vorfeld von dem Mega-Event. "Das wird phänomenal. In einem Stadion zu spielen, wird fantastisch", sagte der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen dem SID. Auch Deutschlands Nummer eins Max Hopp ist elektrisiert: "Das wird eine Bühne, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Vor so einer großen Kulisse hat noch kein Darter zuvor gespielt", so der 21-Jährige gegenüber dartn.de.