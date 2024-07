Porträt Das ist der deutsche Tischtennisspieler Dang Qiu

Aufgewachsen ist er in einer Tischtennisfamilie: Sein Vater Qiu Jianxin hat im Laufe seiner Karriere in der chinesischen Nationalmannschaft sowie in der deutschen Bundesliga gespielt und später als Trainer in Frickenhausen sowie der japanischen Nationalmannschaft gearbeitet. Auch sein Mutter Chen Hong und sein Bruder Liang Qiu haben in der Bundesliga gespielt.