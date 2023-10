132.000 Zuschauer in Indien Cricket-WM beginnt im größten Stadion der Welt

Cricket ist in Indien, was der Fußball in Deutschland ist: Volkssport Nummer eins. 1,4 Milliarden Einwohner, davon Hunderte Millionen begeisterte Fans, hoffen auf ein Herbstmärchen mit dem richtigen Sieger. Indien ist die erste Nation seit 1979, die das Turnier mit zehn Mannschaften bis zum Finale am 19. November alleine ausrichtet. Ausgetragen werden die 48 Spiele im „ODI“-Format (One Day International), das eine Entscheidung am Tag des Spielbeginns garantiert.