Kostenpflichtiger Inhalt: Herz-Kreislauf-Belastung : Schwimmern drohen Langzeitschäden im Corona-Stillstand

Ex-Weltmeister Marco Koch. Foto: dpa/Ian Rutherford

Düsseldorf Alle Profisportler müssen in der Corona-Krise in punkto Training improvisieren. Ausdauerathleten wie Schwimmern stellt sich eine zusätzliche Herausforderung: Sie müssen an Land die Belastung des Herz-Kreislauf-Systems so hoch halten, dass keine gesundheitlichen Langzeitfolgen auftreten.