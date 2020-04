Volleyball-Bundestrainer sorgt sich um Italien : „Dass so viele Leute sterben, tut mir sehr weh“

„Dass so viele Leute sterben, tut mir sehr weh“

Modena Andrea Giani ist seit 2017 deutscher Volleyball-Nationaltrainer. Mit dem Verband spricht er derzeit über einen neuen Vertrag. Den Italiener beschäftigt in der Coronavirus-Krise die Lage in seiner Heimat sehr.

Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani sorgt sich um Italien. „Das große Problem neben diesem Virus sind einfach die vielen, vielen Toten“, sagte Giani der Deutschen Presse-Agentur im Interview. Der frühere Weltklassespieler betreut zusätzlich zu seinem Verbandsjob in seiner Heimat den italienischen Spitzenverein Leo Shoes Modena. Mit dem DVV steht der 49-Jährige, der seit Februar 2017 Nationalcoach ist, in Gesprächen über eine Verlängerung seines in diesem Jahr auslaufenden Vertrages.