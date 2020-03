„Haben keine Wahl“ : Schach-Großmeister spielen in Corona-Krise einfach weiter

Jekaterinburg Die Sportwelt steht still, doch acht Schach-Großmeister müssen einfach weiterspielen. Es geht um ihre Chance auf ein WM-Duell mit Magnus Carlsen. Der Weltverband sieht sein Kandidatenturnier in der Corona-Krise auch als Chance.

Plötzlich brach um Schach-Großmeister Fabiano Caruana leichte Panik aus. Wie in diesen Tagen üblich hatte das medizinische Personal beim WM-Kandidatenturnier in Jekaterinburg das Thermometer gezückt und bei allen acht Teilnehmern vor Beginn der Partien Fieber gemessen. Die 37,1 Grad von Caruana gelten in Russland als erhöhte Temperatur - und in Corona-Zeiten als Anlass für Besorgnis. Erst nach Rücksprache mit der Turnierleitung durfte der Top-Favorit aus den USA ans Brett. „Jeder ist extrem paranoid. Das sind keine tollen Bedingungen zu spielen, aber wir haben keine Wahl“, sagte der 27-Jährige.