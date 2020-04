Wegen Corona-Krise : CHIO Aachen endgültig abgesagt

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Der CHIO Aachen wird in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden können. Aufgrund der Corona-Krise haben sich die Organisatoren zur Absage entschlossen.

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie trifft auch die Reitsportturniere. Am Mittwoch bestätigten die Veranstalter, dass das größte Reitturnier der Welt, der CHIO in Aachen, nicht stattfinden wird. Entgegen erster Überlegungen, das Turnier zu verschieben, habe man sich nun doch für eine Absage entschieden. „Die Gesundheit der Menschen steht über allem”, sagte Frank Kemperman, der Vorstandsvorsitzende des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV).

Es ist die erste Absage in der Geschichte des Reitturniers. Seit den 1920er Jahren gibt es internationale Reitturniere in Aachen, unterbrochen nur während des Zweiten Weltkriegs von 1940 bis 1945. Ursprünglich sollte das Großereignis vom 29. Mai bis zum 7. Juni ausgetragen werden. Leicht ist den Veranstaltern die Entscheidung nicht gefallen. „Das war für uns alle eine sehr emotionale und schwere Entscheidung”, so Michael Mronz, Geschäftsführer der Aachener Reitturnier GmbH (ART). Die Situation sei eine Herausforderung, auch wenn das Turnier dank seiner Partner und Zuschauer gut aufgestellt sei.

Für die Pferdesport-Fans soll es in den nächsten Tagen als Ersatz ein digitales CHIO Aachen im Internet geben, kündigte Mronz an: „Wir werden einen virtuellen CHIO Aachen 2020 organisieren.“ In den nächsten Tagen wollen die Organisatoren das Projekt detaillierter vorstellen.

Gekaufte Karten können in Tickets für den CHIO Aachen 2021 umgewandelt werden.

368.500 Besucher kamen im Jahr 2019 an den zehn Turniertagen insgesamt nach Aachen. Mehr als 300 Springreiter, Dressurreiter, Voltigierer und Fahrer aus 30 Nationen kämpfen mit ihren Pferden jährlich in der Aachener Soers um die prestigeträchtigen Preise. Der CHIO gilt als Wimbledon des Reitsports, das auch zahlreiche prominente Zuschauer anlockt. In diesem Jahr hatten die Organisatoren das Preisgeld nochmal deutlich erhöht. Der Nationenpreis ist zum Beispiel mit einer Million Euro dotiert.

(old)